В Пермском крае выросла доля просроченной задолженности жителей перед банками За год показатель увеличился до 4,43%

В Пермском крае доля просроченной задолженности жителей перед банками на 1 марта 2026 года составила 4,43%. Это выше на 0,70 п.п. прошлогоднего показателя — 3,72%. В общероссийском рейтинге РИА Новости регион опустился с 21-го на 29 место.

Доля просроченной задолженности населения России в целом перед банками составила 4,59%. На 1 марта 2025 года показатель составлял 3,98% (+0,60 п.п.).

Наименьшая доля просроченных долгов оказалась у жителей Севастополя — 2,67%, Крыма — 3,16% и Санкт-Петербурга — 3,23%. Москва заняла шестое место (3,48%), Свердловская область — 20-е (4,08%).

Наиболее высокие показатели — в Ингушетии (25,51%), Чечне (14,60%) и Дагестане (14,47%). Здесь же зафиксирован самый значительный прирост за год — на 4,63; 5,18 и 5,52 п.п. соответственно. Снижение произошло в Курской и Белгородской областях (на 0,51 и 0,34 п.п. соответственно).

В Пермском крае ссудная задолженность на численность экономически активного населения составила 536 тыс. руб. Самые высокие суммы — в Тыве, ЯНАО и Якутии (1,1 млн, 848 тыс. и 841 тыс. руб.), самые низкие — в Ингушетии, Чечне и Дагестане (73, 129 и 145 тыс. руб.).

Ранее агентство подсчитало, что объём задолженности перед банками в среднем на одного человека в Пермском крае составил к началу 2026 года 520,8 тыс. руб. Это на 23,6 тыс., или 5%, больше, чем год назад. В общероссийском рейтинге регион опустился на пять строчек — с 63-го на 68 место. Соотношение среднедушевого долга по кредитам банков и годовой зарплаты составило 60,6%.

