Задолженность населения Пермского края перед банками выросла на 5% По объёмам закредитованности регион потерял пять позиций в общем рейтинге Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём задолженности перед банками в среднем на одного человека в Пермском крае составила к началу 2026 года 520,8 тыс. руб., что на 23,6 тыс. или 5% больше, чем год назад. Такие данные следуют из исследования РИА Новости по закредитованности населения.

По итогам анализа агентство составило ежегодный рейтинг российских регионов. Ранжирование проводилось по соотношению среднедушевого долга по кредитам банков и годовой зарплаты. Пермский край в нём опустился на пять строчек по сравнению с прошлым годом — с 63 на 68 место. Показатель составил 60,6%.

Лидерами рейтинга стали Ингушетия, где соотношение долга и зарплаты составило 12%, Дагестан и Чечня, где показатель сложился в 25,3%. Москва заняла пятую строчку (31,9%), Санкт-Петербург — 26-ю (47%), Свердловская область — 63-ю (57,9%). Внизу рейтинга оказались Тыва (138,6%), Калмыкия (120%) и Адыгея (77,5%). Средний показатель по России — 45,7%.

В среднем по стране объём задолженности перед банками составил 473,3 тыс. руб. на человека. Наибольший показатель зафиксирован в Тыве — 1,08 млн руб., ЯНАО — 834,5 тыс. и Якутии — 797 тыс. Наименьший — в Ингушетии (54,4 тыс. руб.), Чечне (121,8 тыс.) и Дагестане (129,6 тыс.). В Москве на человека приходится 619 тыс. руб. долга, в Санкт-Петербурге — 590,7 тыс., а в Свердловской области — 534,5 тыс. руб.

Показатели по задолженности за год в целом продемонстрировали положительную динамику на 14 тыс. руб. Ощутимее всего в Калмыкии (на 77,1 тыс.), Ленинградской (на 64,4 тыс.) и Тюменской (на 51,9 тыс.) областях. Наименее заметно — в Волгоградской (на 0,7 тыс.), Тверской, (на 1 тыс.) и Самарской (на 1,1 тыс.) областях. В 29 регионах показатель снизился. Сильнее всего — в Магаданской области (на 43,9 тыс.), Коми (на 18 тыс.) и Кемеровской области (на 14,4 тыс. руб.).

В прошлом году Пермский край занимал 62 строчку в рейтинге с показателем по соотношению среднедушевого долга и годовой зарплаты 66,5%. Средний объём задолженности составлял 496,6 тыс. руб. (+30,3 тыс. к прошлому году).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.