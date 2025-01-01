Алёна Бронникова Пермский край улучшил позиции в рейтинге регионов по закредитованности населения Средняя задолженность перед банками на человека составила 497 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край улучшил позицию в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. По итогам 2024 года Прикамье заняло 63-ю строчку, тогда как годом ранее занимало 66-ю.

Согласно данным «РИА Новости», соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года в регионе составляло 66,5%. Средний объём задолженности перед банками на одного человека составил 496,9 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 30,3 тыс. руб.

Расчёт уровня закредитованности изданием был произведён на основе данных Центробанка и Росстата как отношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам к годовой заработной плате. Расчёт производился из средних значений за 2024 год, задолженность приведена на 1 января 2025 года. Рейтинг был составлен в порядке от менее закредитованных к более закредитованным регионам.

Менее закредитованными, как и в прошлом году, оказались Ингушетия (соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составило 15,5%, объём задолженности — 64,2 тыс. руб.) и Крым (30,4% и 169,8 тыс. руб.). На третьем месте — Дагестан (30,5%).

Самые закредитованные: Республика Тыва (151,6%, задолженность на человека — 1 млн руб.), Калмыкия (123,3%, задолженность — 6165,3 тыс. руб.) и Адыгея (83,2% и 475 тыс. руб.). Москва заняла седьмую строчку — 35,3% (577,5 тыс. руб.), Петербург занял 19-ю строчку — 51,8% (572,6 тыс. руб.), Свердловская область — 60-ю (64,1%, 514,8 тыс. руб.).

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