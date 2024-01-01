Алёна Бронникова

Пермский край оказался в числе самых закредитованных регионов России

Средняя задолженность перед банками на одного человека составляет 468 тысяч рублей

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Рейтинг уровень закредитованности

  «РИА Новости»

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по уровню закредитованности населения, расположив их в порядке от менее закредитованных к более закредитованным. За год средний показатель вырос и на начало 2024 года составил 57,1%.

«В России объём задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 трлн руб., за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 трлн руб. Средняя номинальная заработная плата выросла меньше, чем задолженность, — на 15%», — сообщают эксперты.

По сравнению с прошлым годом Пермский край в рейтинге поднялся с 68 на 66 место, оставшись в 20-ке самых закредитованных регионов. Однако соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты выросло с 69 до 74%. Средний объём задолженности перед банками на одного человека составил 468,5 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 90,6 тыс. руб.

Лидером рейтинга с минимальным уровнем задолженности по кредитам, как и в прошлом году, оказалась Ингушетия. Отношение среднедушевого долга по кредитам к годовой зарплате составило 14,9%. Второе и третье места заняли Крым (29,5%) и Чечня (30,1%). Москва оказалась на седьмой строчке — 38,8%, Санкт-Петербург занял 15 строчку — 56,5%. Уровень закредитованности жителей Свердловской области оказался немногим ниже по сравнению с Прикамьем — 71,3%, 62 место. Аутсайдерами в списке стали Тюменская область (91,7%), Калмыкия (133,9%) и Тыва (149,4%).

Расчёт уровня закредитованности был произведён на основе данных Центробанка и Росстата как отношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам к годовой заработной плате. Для анализа были взяты средние значения за 2023 год.

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