Полина Путякова журналист Платежом красны В Прикамье растёт уровень закредитованности населения, но пока не критично Поделиться Твитнуть

По данным ЦБ России, за последние пять лет долги населения России перед банками удвоились и по состоянию на начало февраля 2023 года достигли 27,6 трлн руб. Рос и средний долг в расчёте на одного экономически активного жителя страны.

Константин Долгановский

При этом уровень закредитованности населения весьма неоднороден в региональном разрезе. Агентство «РИА Рейтинг» представило ежегодные данные, где субъекты Федерации ранжированы по уровню закредитованности населения. Выяснилось, что отношение кредитов к годовой зарплате изменяется от региона к региону в диапазоне от 12 до 109%.

По данным рейтинга, Пермский край находится в группе регионов с достаточно высоким уровнем закредитованности. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в регионе составляет более 69%. Средний объём задолженности перед банками на одного человека составляет в Прикамье 375 тыс. руб. За год этот показатель увеличился на 27 тыс. руб. В целом составители рейтинга присвоили региону 68-е место из 85 (регионы отсортированы от наименее закредитованных к более закредитованным).

В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) находятся регионы Северного Кавказа и Юга России. В Рес­публике Ингушетия, которая заняла первое место, отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет всего 12,2%. Составители рейтинга отмечают, что долговая нагрузка в регионе хоть и растёт, но медленно (+0,2% за год), и остаётся намного ниже средних значений. Далее следуют Рес­публика Дагестан и Чеченская Республика с уровнем закредитованности около 24%, затем Республика Крым (25,7%) и Севастополь (29,4%).

По мнению представителя аналитического центра «Банки.ру» Инны Солдатенковой, территориальные различия объясняются различным среднемесячным уровнем доходов и расходов населения в разных регионах. Кроме того, влияет на этот показатель и стоимость приобретаемых в кредит товаров в разных регионах и её динамика. Низкие значения в Республике Крым и Севастополе связаны с по-прежнему слабой представленностью крупных банков в этих регионах.

«Не секрет, что банки не любят кредитовать клиентов в депрессивных регионах. Они устанавливают жёсткие требования для заёмщиков как раз потому, что люди либо закредитованы, либо имеют низкую зарплату. А зачастую оба риска есть у каждого потенциального клиента. Когда уровень долговой нагрузки у заёмщиков в регионе выше среднего по стране, то и риск дефолта больше», — рассуждает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Среди лидеров по уровню закредитованности находятся регионы Сибири: Новосибирская область (отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет 79%), Тюменская область (83%), Республика Тыва (99%), а также Республика Адыгея (80%), Удмуртия (82%). Единственный регион в стране, где средний долг по кредитам превышает годовую зарплату, — это Калмыкия, там показатель долговой нагрузки составляет 109%.

Центробанк настороже

В Центробанке России говорят о том, что ситуация с закредитованностью населения уже вызывает определённые опасения. По оценкам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, основной вес в структуре займов занимает ипотека. Именно этот вид кредитования вызвал настороженную реакцию регулятора в начале текущего года.

По данным ЦБ, в четвёртом квартале прошлого года 44% новых ипотечных кредитов получили те, кто уже тратит на обслуживание долгов более 80% своего дохода (в третьем квартале — 36%). «Это превышает аналогичный показатель в необеспеченном потребительском кредитовании, хотя традиционно заёмщики в ипотеке характеризовались гораздо более низким уровнем долговой нагрузки», — отмечают в ЦБ. Фактически такие цифры означают, что плохое финансовое состояние наблюдается уже почти у половины заёмщиков. Им уже нечем платить по кредитам или после оплаты кредита денег на жизнь почти не остаётся, либо приходится перекредитовываться, краткосрочно расплачиваясь с кредитами.

Такая ситуация чревата просрочками в будущем, поэтому регулятор принял решение ужесточить правила выдачи ипотечных кредитов на новостройки с 1 мая. С этой даты ЦБ усиливает требования к созданию банковских резервов по всем ипотечным кредитам на новостройки и на часть кредитов на покупку вторичного жилья. Как результат, кредитов будет выдаваться меньше, но они будут менее рискованными с точки зрения возможной просрочки.

По словам Михаила Зельцера, сейчас почти 60% заёмщиков продолжают брать кредиты для рефинансирования прошлой задолженности. Показатели ссудного рынка достигли исторических рекордов, и, чтобы снизить риски домохозяйств и самой финансовой системы, ЦБ вводит новые нормативы, а банки, соответственно, ужесточают внутренний контроль рисков при предоставлении займа.

В то же время в своих заявлениях Центробанк отмечает не слишком позитивную ситуацию не только в ипотечном кредитовании. Так, по словам директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, наблюдаемые в настоящее время темпы роста необеспеченного потребительского кредитования (22,7% за 2018 год) существенно опережают и рост номинальных доходов (4,3%), и заработных плат (9,9%). В этой сфере также планируется постепенно ужесточать правила для банков.

«Общий объём долгов россиян перед банками за последний год вырос на 9% — это не очень высокие темпы, однако даже при этом доля сверхзакредитованных россиян увеличилась с 11,6 до 13,8%. В связи с этим ЦБ РФ с марта ужесточил стандарты выдачи кредитов банками, ещё раньше вводил лимиты, а теперь повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. В результате в январе 2023 года в крупных банках доля кредитов с долговой нагрузкой 80% уже снизилась до 25%. И в дальнейшем доступность кредитования будет снижаться, особенно для сверхзакредитованных заёмщиков», — рассуждает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Контролируемый уровень

Несмотря на определённые проблемы, по итогам 2022 года и за первые месяцы 2023 года уровень просрочки по кредитам и ипотеке остаётся под контролем регулятора и практически не растёт, говорит Ирина Андриевская.

Так, по данным Центробанка, за минувший год в ипотеке доля проблемных кредитов оставалась на минимальном уровне 0,7%. В сегменте необеспеченных потребительских кредитов просрочка некритично выросла — с 7,7 до 8,7%. По итогам февраля 2023 года объём проблемных ссуд в ипотеке сохранился на прежнем уровне, а по потребительским кредитам прибавил лишь 0,2% и достиг 8,9%.

«На наш взгляд, во многом это результат грамотной политики Центробанка, который принимает все необходимые меры для регулирования рынка. Вместе с тем банковский сектор, пройдя «регуляторный отбор» и испытания предыдущих кризисов, эффективно адаптируется к новым вызовам. Банкиры быстро пересматривают риск-модели и при необходимости ужесточают риск-политику, чтобы не допустить ухудшения качества кредитных портфелей. В результате за кризисный год ЦБ отозвал или аннулировал лицензии только у семи банков, что стало рекордом — меньше отзывов не было с начала нулевых», — констатирует эксперт.

Средний по стране уровень закредитованности эксперты также оценивают как в целом неплохой. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу) примерно равен 25%. Причём за последний год он практически не изменился.

«В то же время ситуация не такая равномерная. Так, граждане с самыми низкими доходами (до 20 тыс. руб.) наиболее закредитованы — их показатель долговой нагрузки находится на уровне 30%. Вместе с тем показатель долговой нагрузки заёмщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) составляет около 20%», — комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам Алексея Волкова, уровень долговой нагрузки до 20—25% считается ещё вполне допустимым, долговую нагрузку на уровне 30% и более уже можно назвать тревожным сигналом, а долговая нагрузка более 50% крайне некомфортна для гражданина в части обслуживания кредитов и создаёт угрозу дефолта по ним.

«Сейчас можно говорить о внешнем давлении и общей неопределённости, следствием которой стала сберегательная модель финансового поведения со стороны граждан, а также довольно низкий аппетит к риску у кредиторов. По­этому мы видим несколько более низкие темпы кредитования населения в последнее время. Поэтому сейчас долговая нагрузка и динамика «плохих» долгов находятся на вполне приемлемом и контролируемом регулятором уровне», — считает эксперт.

По данным аналитического центра «Банки.ру», ситуация также отличается в зависимости от вида кредита. Например, средний годовой платёж по ипотеке в 2022 году был самым высоким и составил примерно 41,6% от среднегодовой заработной платы населения. При этом он несколько вырос за год (в 2021 году был равен 40,8%). По автокредитам этот показатель ниже — 31,2% (в 2021 году — 34,9%).

«Рост уровня закредитованности в части ипотеки можно объяснить существенным удорожанием стоимости недвижимости в 2022 году, из-за чего, даже несмотря на увеличение среднего срока кредита, вырос размер ежемесячного платежа. Напротив, снижение этого показателя в автокредитах преимущественно связано с проявившейся в этом сегменте рынка тенденцией в части удлинения сроков выдачи этих продуктов населению и практически неизменным размером среднегодового платежа при росте среднегодовой заработной платы населения», — рассказывает Инна Солдатенкова.

Осторожный оптимизм

«Однако всё познаётся в сравнении, и по меркам мировых экономик российские показатели закредитованности не столь критичны. Так, кредитный портфель на начало года относительно ВВП составлял порядка 20% ВВП. Для развитых экономик такой показатель в три и даже в четыре раза выше. Многие крупные экономики давно перешагнули планку 100%, то есть объём выданных займов уже превышает размер национальной экономики», — продолжает Михаил Зельцер.

В «Банки.ру» отмечают также, что за последний год среднегодовая зарплата выросла на 13%, в то время как рост розничного кредитного портфеля банков составил 9,5%. В частности, по ипотеке — 17%, по необеспеченным потребительским кредитам — 2,7%, а по автокредитам даже снизился на 3,7%. Тенденцию превышения темпов прироста средних доходов населения над темпами увеличения кредитной задолженности банков можно оценивать положительно: по словам Инны Солдатенковой, вызывать беспокойство может примерно равная динамика этих показателей.

«С осторожным оптимизмом можно прогнозировать, что закредитованность и просрочка в 2023 году не будут расти по экспоненте. Вероятно, мы увидим незначительное увеличение, которое не будет критичным для банковского сектора», — считает Ирина Андриевская. Во-первых, настроения заёмщиков не изменились: по данным маркетплейса «Выберу.ру», онлайн-спрос на кредиты отстаёт от прошлогодних показателей на 31%, интерес к ипотеке ниже на 22%. Во-вторых, банки грамотнее контролируют риск и кредитуют более взвешенно, а если не будет взрывного роста кредитных портфелей, то и просрочка будет стабильна.

Михаил Зельцер считает, что по мере адаптации российской экономики и восстановления ВВП после снижения в 2022 году темп роста задолженности может начать снижаться. Падение ставок, устойчивость рынка труда и активизация производства внутри страны в общем положительно сказываются на уровне доходов и дисциплине по возвращению долга.

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