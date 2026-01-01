В реках Прикамья зафиксированы значительные подъёмы воды В Ласьве только за день вода поднялась на 125 см

Константин Долгановский

В Прикамье в бассейне Обвы и на малых реках Ильинского района и окрестностей Перми зафиксированы значительные подъёмы воды. По информации авторов проекта «Опасные природные явления Пермского края», в верхнем течении (Северный Коммунар, Сива, Буб, Кизьва) уровни близки к отметкам первого пика в первой декаде апреля.

Отмечается, что в данный момент снеготаяние на водосборе прекратилось, при этом вода будет прибывать ещё какое-то время. На ближайшей метеостанции Верещагино с 17 апреля выпало 30 мм в виде дождя, а в соседнем Глазове — 47 мм, что составляет 120% от месячной нормы за три дня.

«Для верхней части бассейна данные Глазова могут быть даже более показательны. Так что ждём на Обве второй пик половодья немного выше первого, несмотря на похолодание и снег. После того как выпавший снег начнёт таять, с пятницы или субботы будет формироваться третий пик», — сообщают эксперты.

Снеготаяние и сильные дожди также повлияли на значительный подъём воды в Ласьве. В целом уровень поднялся на 2,5 м, только за вчерашний день — на 1,25 м.

В связи с отсутствием сильных осадков в южной части края таяние снега в лесах и на возвышенностях обеспечило лишь медленный рост уровня воды, который к середине недели прекратится. На Сылве пик половодья будет формироваться после похолодания, в конце апреля.

Как писал ранее «Новый компаньон», 19 апреля в Пермском крае прошли самые сильные снегопады с апреля 2025 года. В ряде районов фиксировались снег, дождь и ледяной дождь. В Перми с начала месяца уже выпало 62 мм осадков.

