В выходные в Пермском крае зафиксирован рекордный снегопад Больше всего осадков выпало в Березниках и Кудымкаре

Константин Долгановский

В Пермском крае 19 апреля прошли самые сильные снегопады с апреля 2025 года. По данным телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», за сутки и за 12 часов наибольшее количество осадков выпало в Березниках — 27 мм снега, а также в Кудымкаре — 27 мм (снег и дождь). В Губахе и Бисере пока отмечается отставание от ожидаемого графика накопления снега.

В ряде районов фиксировались не только снег, но и дождь, а также ледяной дождь. Так, в Чёрмозе за сутки выпало 24 мм осадков в разных фазах, в Губахе — 16 мм, в Кочёво — 19 мм, в Перми — 12 мм (дождь).

По югу края, несмотря на осадки, было очень тепло: в Чайковском температура воздуха достигала +17 °С.

По данным синоптиков, с начала месяца в Перми уже выпало 62 мм осадков. До исторического рекорда апреля 1909 года не хватает 26 мм, а до показателя прошлого года — 20 мм. Синоптики отмечают, что по общему количеству осадков с 17 апреля лидирует Бисер (41 мм), за ним следуют Чёрмоз (38 мм), Кудымкар (36 мм), Губаха (35 мм) и Березники (30 мм). В Перми с вечера пятницы выпало 28 мм дождя.

