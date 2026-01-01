Определён подрядчик для обслуживания платных парковок в Перми Контрактом предусмотрено выполнение работ до конца года

Олег Антонов

Пермская дирекция дорожного движения заключила новый контракт на обслуживание платных парковок в городе. Исполнителем был выбран индивидуальный предприниматель Валерик Мелоян.

Работы включают в себя летнее и зимнее содержание, в частности, подметание, сбор и вывоз мусора и загрязнений, уборку и вывоз снега. В перечень обслуживаемых объектов вошли семь внутризональных и пять перехватывающих плоскостных парковок общей площадью 27,7 тыс. кв. м. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года.

Осенью 2025 года подрядчиком был определён ИП Янис Вишняускас. Он должен был выполнять работы с момента заключения контракта до 30 ноября. Договор был заключён по начальной цене (13 млн руб., начальная сумма цен единиц услуги — 692 руб.). В марте власти Перми передали площадку по ул. Окулова, 12 строителям. Новая закупка была объявлена в начале апреля.

Стоимость работ оценили в 4 млн руб. Начальная сумма цен единиц услуги составила 700,1 руб. Как указано на сайте госзакупок, предложения поступили от четырёх участников, победителем был выбран предложивший наименьшую цену за единицу услуги — 446,66 руб.

По информации Checko, ИП Мелоян Валерик Ишханович зарегистрирован в 2020 году в д. Кондратово Пермского округа. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Является участником системы госзакупок — выиграл 28 торгов на общую сумму 35,8 млн руб. Основные заказчики — МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа», МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» и ГБУЗ ПК «ГКП №2».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.