В «Спартаковской миле» приняли участие более 600 пермяков Забег прошёл 19 апреля

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

Несмотря на дождь, в забеге-спутнике Пермского марафона «Спартаковская миля. Счастье есть» 19 апреля участие приняли более 600 пермяков. Мероприятие прошло на набережной в Кировском районе. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Эдуард Соснин.

«Сегодня вместе с более чем 600 пермяками пробежали «Спартаковскую милю. Счастье есть» — первый из забегов-спутников Пермского марафона. Дождливая погода не помешала, а придала сил каждому бегуну в этот день. Кроме того, сегодня добавили дополнительные слоты, так как было много желающих попробовать свои силы в забеге», — рассказал мэр.

Следующий спутник главного бегового события Перми состоится 6 июня — культурный забег «РУТС». Как сообщалось ранее, в этом году участники урбан-трейла начнут забег от «Завода Шпагина». Маршрут традиционно пройдёт через набережную и центральные улицы с ключевыми объектами культуры.

