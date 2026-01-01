В аэропорту Перми на семь часов задерживается самолёт из Египта Вместо 15 часов прилёт ожидается в 22 часа 19 апреля

Константин Долгановский

В аэропорту Перми 19 апреля на семь часов задерживаются авиарейсы из Шарм-эль-Шейха (Египет) и обратно. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолёт авиакомпании «Россия» (FV 5970) должен был прилететь из Шарм-эль-Шейха в 15:20, однако время прибытия перенесли на 22:17. В связи с этим задерживается и обратный рейс из Перми (FV 5969). Вылет перенесли с 17:20 на 23:20. Начало регистрации ожидается только в 20:20, посадка на борт – в 22:41.

Ранее в аэропорту Перми задержки рейсов наблюдались 14 апреля. Тогда рейс из Калининграда прибыл с опозданием на 14 часов, а обратный рейс сдвинулся на 13,5 часа. С небольшой задержкой (около одного часа) прибыл самолёт из Нижневартовска, что также отразилось на времени вылета обратного рейса.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.