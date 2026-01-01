В пермском аэропорту задерживаются рейсы из Калининграда и Нижневартовска Пассажиры вынуждены ждать 14 часов

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Большое Савино произошли изменения в расписании рейсов. Согласно данным онлайн-табло, пассажирам рейса Пермь — Калининград стоит обратить внимание на значительные задержки.

Рейс из Калининграда прибудет в Пермь с опозданием на 14 часов: вместо 6:20 самолёт ожидается в 19:50. Обратный рейс в Калининград также сдвинулся по времени — вылет состоится не в 7:20, а в 20:56.

Незначительно скорректировано время прилёта и вылета рейса из Нижневартовска: прибытие в Пермь — с 21:05 на 21:50; вылет обратно — с 21:55 на 22:20.

По данным официального телеграм-канала Росавиации, ограничения, связанные с безопасностью полётов, в регионе не вводились. Однако утром 14 апреля временно не работали аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги, что могло повлиять на общую ситуацию в воздушном сообщении.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета и прилёта у представителей авиакомпаний или на онлайн-табло аэропорта.

