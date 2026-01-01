В МЧС Прикамья предупреждают о сильных осадках и усилении ветра Опасные метеорологические явления сохранятся 19 и 20 апреля

Константин Долгановский

В МЧС Прикамья предупреждает об опасных метеорологических явлениях 19 и 20 апреля. По данным Пермского ЦГМС, на территории региона местами прогнозируется очень сильный снег (20 мм и более). В понедельник сильные осадки продолжатся в виде снега и переходящего в снег дождя.

Ветер усилится до 17-20 м/с, температура воздуха за сутки понизится на 10°С и более. На дорогах возможен сильный гололёд и сильное отложение мокрого снега. Прирост высоты снежного покрова составит 10-20 см.

В понедельник, 20 апреля, ожидается облачная погода, умеренные, местами по центральным и восточным районам сильные осадки, по крайнему северу и крайнему югу ночью местами небольшие осадки, днём будет уже преимущественно без осадков. Ветер будет порывистым, северо-восточного направления. Температура воздуха ночью и днём ожидается около −3…+2°С, ночью по югу до +7°С, по северу и востоку до −8°С, днём по югу +7…+12°С, по крайнему югу до +17°С.

«В связи с прогнозируемыми опасными погодными явлениями возможны: аварии на системах жизнеобеспечения населения (ЖКХ), в том числе на системах энергоснабжения; нарушение в работе транспорта; заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — предупреждают в ведомстве.

Жителям региона рекомендуют быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи, при обогреве помещений соблюдать требования пожарной безопасности, на дорогах — правила дорожного движения и скоростной режим и по возможности отказаться от дальних поездок.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками местами в реках Прикамья возможны резкие подъёмы уровня воды, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности и возникновение неблагоприятных гидрологических явлений.

Ранее в ГАИ Перми из-за похолодания попросили водителей отказаться от поездок на автомобилях, у которых зимнюю резину уже поменяли на летнюю.

