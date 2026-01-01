Межмуниципальные маршруты в Перми временно изменили схему движения Корректировки коснулись двух автобусных маршрутов

Константин Долгановский

Из-за образовавшегося провала асфальта у стадиона «Динамо» на ул. Пушкина в Перми два межмуниципальных автобусных маршрута временно изменили схему движения. Об этом сообщает краевой минтранс.

Корректировки на пути следования введены с 17 до 25 апреля в отношении автобусов № 344 «п. Юг — г. Пермь» и 442а «п. Мулянка — г. Пермь». При этом по направлению в Пермь транспорт будет ходить без изменения схемы движения.

«В направлении из Перми автобусы после остановки «Центральный рынок» будут следовать по ул. Попова, ул. Луначарского и Комсомольскому пр. Остановка «Муравейник» обслуживаться не будет. Причина — провал асфальта на ул. Пушкина», — рассказали в ведомстве.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 15 апреля в Пермском крае проиндексировали стоимость проезда на межмуниципальных автобусных маршрутах — рост составит 4%. Все действующие меры соцподдержки — льготы на проезд для льготных категорий граждан — сохраняются.

