На улице 1-й Красноармейской в Перми закрыли движение до 24 апреля На участке ведётся реконструкция трамвайных путей

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на участке по ул. 1-Красноармейской 18 апреля временно закрыли движение транспорта. Как рассказали в ЦБДД Пермского края, ограничения связаны со строительно-монтажными работами по реконструкции трамвайных путей.

Движение прекращено на участке между ул. Сибирской и домом № 58 по ул. Сибирской. Подрядчики выполнят работы по замене рельсошпальной решётки с основанием и переустройству сетей теплоснабжения.

Ограничения будут длиться до 24 апреля. Транспортное движение через перекрёсток по ул. Швецова при этом прекращаться на данный период не будет. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.

Ранее стало известно, что госкорпорация развития России «ВЭБ.РФ» направила на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Перми ещё 567,6 млн руб. Средства в качестве аванса направлены генподрядчику проекта ООО «Мовиста Регионы Пермь» на выполнение работ по улицам Сибирской, Чернышевского, Петропавловской и Ленина.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.