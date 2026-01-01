На модернизацию трамвайной инфраструктуры в Перми направили ещё 567 млн рублей Средства выделены ВЭБ.РФ

Константин Долгановский

Государственная корпорация развития России «ВЭБ.РФ» направила на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Перми ещё 567,6 млн руб. Как сообщается на сайте краевого правительства, средства в качестве аванса направлены генподрядчику проекта ООО «Мовиста Регионы Пермь».

Исполнительный директор «ВЭБ.РФ» Валерий Снежко сообщил, что деньги впервые выделены на строительные работы. Эта сумма будет направлена на выполнение работ по улицам Сибирской, Чернышевского, Петропавловской и Ленина. Ранее финансирование выделялось на покупку и поставку 44 трамваев «Львёнок». Для реализации проекта корпорация предоставила 3,3 млрд руб., общая сумма одобренного кредита составит 10,4 млрд руб.

В рамках проекта запланирован капитальный ремонт 35 км трамвайных путей, обновление подвижного состава и реконструкция семи тяговых подстанций и трамвайного депо «Балатово». Уже обновлены участки улиц Куйбышева (между улицами Революции и Белинского), Борчанинова (между Петропавловской и Пушкина), Дзержинского (от трамвайного тоннеля до ул. Дзержинского, 1б) и Мира (от ул. Свиязева до Стахановского кольца).

В данный момент работы ведутся на участках улиц Белинского (от пл. Трудовой доблести до ул. Героев Хасана), Чернышевского (от пл. Трудовой доблести до ул. Героев Хасана) и Сибирской (от ул. Революции до пл. Трудовой доблести). Затем рабочие выполнят реконструкцию путей на улицах Петропавловской, Ленина и Куйбышева.

Как сообщалось ранее, модернизация трамвайной инфраструктуры Перми должна завершиться в 2027 году.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.