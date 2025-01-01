Завершение модернизации трамвайной инфраструктуры Перми намечено на 2027 год Технический запуск трамваев по улице Белинского запланирован до конца этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Модернизация трамвайной инфраструктуры Перми должна завершиться в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Мовиста Регионы Пермь».

По условиям концессионного соглашения компания поставила 100% электротранспорта, демонтировала половину путей, уложила 16,9 км трамвайных путей из 34,7 км, что равняется 48% от всего объёма работ. Также установлена новая контактно-кабельная сеть протяжённостью 6,8 км (19% от значения, предусмотренного по договору).

Напомним, концессионное соглашение между дирекцией дорожных концессий, администрацией Перми и «Мовиста Регионы Пермь» было подписано в ноябре 2022 года. Документом предусматривалось обновление подвижного состава и транспортной инфраструктуры до 2025 года, в том числе трамвайного депо «Балатово», семи тяговых подстанций, 35 км трамвайных путей и 44 трамваев. Реализация проекта была запланирована на средства безвозвратной субсидии из федерального бюджета, а также Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера.

В 2025 году самым заметным событием стало возобновление движения на участке ул. Мира — от остановки «Школа №107» до Стахановского кольца. Это четвёртый участок, на котором «Мовиста Регионы Пермь» провела реконструкцию трамвайной инфраструктуры. В 2023 году было запущено движение на ул. Куйбышева, в 2024 году — на улицах Дзержинского и Борчанинова. Технический запуск движения по ул. Белинского запланирован до конца 2025 года.

