Начальник следственного отдела из Пермского края останется под домашним арестом Арест продлится до 27 сентября

Бывший начальник следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Чайковском Павел Чепкасов останется под домашним арестом до 27 сентября. Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, постановление первой инстанции о продлении меры пресечения осталось в силе.

Чепкасову вменяют превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 303 УК РФ, п. «г», «д», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Он был задержан 20 октября 2025 года. Суд отправил его в СИЗО до 27 ноября, позже срок заключения был продлён до 27 декабря, обжаловать решение не удалось. Зимой срок был вновь продлён, затем мера пресечения была изменена.

