В Перми проверят качество воды в десяти родниках Отбор проб проводится каждый сезон

В течение 2026 года в Перми проверят качество воды в 10 родниках на территории шести районов города. Её оценят на запах, привкус, цветность, мутность, а также по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мониторинг качества воды проведут в Мотовилихинском районе на ул. Соликамской, 94 (98), 16 и на пересечении улиц Лифанова и Обросова, в Орджоникидзевском районе на ул. 2-й Штурвальной и ул. Репина, 94, в Кировском районе на ул. Танцорова, 36, в Дзержинском районе на ул. Вильвенской, 9 и у моста «Тысяча ступеней». Также проверят родники в д. Субботино Индустриального района — восточнее здания по ул. 1-й Субботинской, 1а и в Свердловском районе — на ул. Коломенской, 17 и в п. Новые Ляды — по ул. Гоголя, восточнее СНТ № 6 «Лужок».

Отбор проб производится каждый сезон. Результаты мониторинга за прошлый год опубликованы на портале управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Жителям не рекомендуют использовать воду из родников в питьевых и хозяйственно-бытовых целях.

Ранее специалисты предупредили, что вода в родниках может быть небезопасной во время весеннего паводка. Вместе с талыми водами в них могут попасть химические, органические и биологические вещества, и употребление воды из родников в этот период может вызвать инфекционные и неинфекционные заболевания.

