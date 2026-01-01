Пермякам не советуют пить воду из родников Во время паводка качество воды резко снижается

Константин Долгановский

С приходом весны и началом паводка в Перми специалисты управления по экологии и природопользованию предупреждают горожан, что вода в родниках может быть небезопасной. Об этом пишет «Пятница».

Во время весеннего паводка родники особенно уязвимы к загрязнениям. Вместе с талыми водами в них могут попасть химические, органические и биологические вещества. Употребление воды из родников в этот период может вызвать инфекционные и неинфекционные заболевания.

Чтобы предотвратить загрязнение подземных вод, владельцам земельных участков в зонах возможного затопления не рекомендуется размещать на своих территориях отходы: навоз, птичий помет, промышленные и бытовые отходы, мусорные свалки, пестициды, агрохимикаты, реагенты для борьбы с гололедом и биологические отходы.

