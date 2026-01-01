По аварийному дому на Краснополянской в Перми ввели режим повышенной готовности Состояние конструкций здания ухудшилось

Администрация Перми поручила ввести в отношении аварийного дома по ул. Краснополянской, 13 в Свердловском районе режим «повышенная готовность». Режим введён с 10 часов 9 апреля до особого распоряжения для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС.

Причиной стало ухудшение состояния несущих конструкций дома, что представляет угрозу жизни проживающих в нём. На территории дома организовано круглосуточное дежурство городской службы спасения.

Районной администрации поручено организовать расселение жителей в пункт временного размещения по ул. Народовольческой, 42 и ежедневно уточнять список эвакуированных. В пункте будет организована работа управления жилищных отношений. Собственникам расскажут о компенсационных выплатах при изъятии жилых помещений в муниципальную собственность.

Чиновники должны совместно с представителями обслуживающей организацией ограничить доступ в аварийный дом, отключить его от коммуникаций жизнеобеспечения, установить по периметру земельного участка ограждение, а также подготовить проект и снести опасное здание.

Согласно открытым данным МинЖКХ, пятиэтажный многоквартирный дом по ул. Краснополянской, 13 был построен в 1962 году. Физический износ составляет 42%.

