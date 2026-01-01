В Свердловском районе Перми расселили два аварийных дома

Константин Долгановский

В Свердловском районе Перми завершилось расселение двух аварийных домов. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В доме №2 по ул. 1447-й километр находились два жилых помещения общей площадью 70,9 кв. м. В них проживали девять человек. Дом №29 по ул. Краснополянской включал 20 квартир общей площадью 720 кв. м, где жили 45 человек. Все жильцы аварийных домов получили либо денежную компенсацию, либо новое жильё в соответствии с формой собственности.

Расселение проводилось в рамках региональных и муниципальных программ, а также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

