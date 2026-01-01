Сквер памяти участникам СВО в Красновишерске Прикамья обустроят за 3 млн рублей Работы выполнит березниковская компания

Фото: Администрация Красновишерского округа

МКУ «Красновишерская управляющая компания» заключила с подрядчиком из Березников контракт на обустройство в Красновишерске сквера памяти участникам СВО. ООО «Стройолимп» согласилось выполнить работы за 3,3 млн руб.

Напомним, сквер обустроят на пересечении улиц Куйбышева и Дзержинского в Красновишерске. В центре установят монумент с табличками, на которых выгравируют имена и позывные погибших в зоне спецоперации военнослужащих. Работы предполагается выполнить в период с 22 июня по 21 августа.

В начале апреля МКУ объявило запрос котировок в электронной форме. Начальная стоимость контракта составляла 3,9 млн руб. На участие в конкурсе заявились семь организаций, «Стройолимп» предложил самую низкую цену (-16,6% от начальной цены).

По данным Checko, ООО «Стройолимп» ведёт деятельность с 2019 года, зарегистрировано в Березниках. Основной вид деятельности — разборка и снос зданий. По итогам прошлого года выручка понизилась на 28%, до 98,2 млн руб., чистая прибыль — на 35%, до 3,6 млн руб. Компания является участником системы госзакупок, основные заказчики — МКУ «Служба благоустройства г. Березники» и МКУ «Управление капитального строительства». Основные работы — строительство школьных стадионов, благоустройство памятников, детских и спортивных площадок и пр.

