Летом в Красновишерске Пермского края обустроят сквер памяти участникам СВО На работы выделили почти 4 млн рублей

Фото: Администрация Красновишерского округа

В Красновишерске Пермского края в 2026 году запланированы работы по обустройству сквера памяти участникам СВО. Работы будут выполнены на пересечении улиц Куйбышева и Дзержинского с 22 июня по 21 августа.

Для создания сквера до 15 апреля будет выбран подрядчик, с которым заключат муниципальный контракт. В качестве заказчика выступает МКУ «Красновишерская управляющая компания». На работы выделено почти 4 млн руб. из муниципального и краевого бюджетов.

Площадь застройки составляет 242 кв. м, клумбы — 14 кв. м, цветника — 4 кв. м. Подрядчик должен будет выполнить устройство дорожек и площадки, светильников на двух двухрожковых опорах, скамеек и урн, озеленение прилегающей территории. В центре будет установлен монумент с табличками, на которых выгравируют имена и позывные погибших в зоне спецоперации военнослужащих. До начала всех работ, возможно, потребуется получить ордер на производство земляных работ и разрешение на право вырубки зелёных насаждений.

