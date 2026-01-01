В Прикамье СК возбудил уголовные дела из-за проблем с инфраструктурой в двух деревнях Ранее сельчане пожаловались Владимиру Путину

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи Октябрьского и Верещагинского межрайонных следственных отделов регионального управления СК России возбудили уголовные дела по фактам халатности. Основанием стали публикации в социальных сетях, где местные жители жаловались на критическое состояние дорог и мостов, из-за чего нарушаются их права и создаётся угроза безопасности.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в д. Столбовка Октябрьского городского округа мост, построенный из труб, булыжников и брёвен, давно не обслуживался. В результате трубы забились грязью и камнями, а река изменила русло. Теперь жителям приходится добираться до социальных объектов в обход — по крутой горе. Семьи опасаются, что в экстренной ситуации службы не смогут к ним проехать.

В д. Жердовка Ильинского городского округа каждую весну половодье перекрывает путь: река выходит из берегов. Местные жители три года назад самостоятельно уложили бетонные плиты, но они ушли под землю. Теперь людям приходится преодолевать около 5 км по грязи.

Следователи СК по региону завели уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ведомстве дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за содержание дорог и мостов.

Как ранее писал «Новый компаньон», сельчане обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи, так как опасаются, что в экстренной ситуации скорая помощь или пожарные не смогут вовремя добраться до их домов. При этом чиновники местной администрации заявляют, что нет денег на ремонт дорог.

