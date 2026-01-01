В Пермском крае две деревни остались без дорог и мостов Жители обратились к президенту

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Жители прикамских деревень Жердовка (Ильинский округ) и Столбовка (Октябрьский округ) ежегодно сталкиваются с одной и той же проблемой: весеннее половодье полностью отрезает их от цивилизации. В это время разливающаяся река перекрывает доступ к остановке, фельдшерско-акушерскому пункту, магазину, детскому саду и клубу. В связи с затоплением населённых пунктов сельчане обратились напрямую к президенту во время прямой линии.

В Жердовке, где живёт около 100 человек, людям приходится пробираться по грязи и месиву почти километр, чтобы добраться до жизненно важных объектов. Местные жители сами когда-то уложили бетонные плиты, но три года назад их затопило. В Столбовке мост из труб и булыжников простоял четыре года, но без обслуживания трубы засорились, и река изменила русло. Теперь путь в обход занимает около часа по крутой горе.

Как сообщает реготделение ОНФ в Пермском крае, жители обеспокоены, что в экстренной ситуации скорая помощь или пожарные не смогут вовремя добраться до их домов. По их словам, администрации округов отвечают на просьбы о помощи отвечает, что нет денег.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.