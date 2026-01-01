У самца уссурийской харзы из Пермского зоопарка появился опекун К программе присоединился музей северного пчеловодства «Тенториум»

Фото: ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК (ГКАУК "Пермский зоопарк")

У самца уссурийской харзы из Пермского зоопарка появился опекун. Им стал музей северного пчеловодства «Тенториум». Подопечного назвали Бино, как персонажа мультфильма компании «Пчелография». Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Уссурийская харза (медовая собака) — хищник из рода куниц, который любит мёд. Лакомство животные добывают при помощи своего хвоста, опуская его в ульи, а потом облизывая. Может охотиться не только в одиночку, но и группами по три-пять особей.

В Пермском зоопарке живут три самца (Генри, Харитон и Бино) и две самки (Черри и Лина). Их вольеры расположены в тематических зонах «Лесная мозаика» и «Обитатели гор».

Ранее международная лига единоборств Ural Fighting Championship (Ural FC) стала опекуном бурого медведя Тоши. Работа будет сосредоточена на улучшении условий содержания и обеспечении хищника полноценным и сбалансированным питанием и медикаментами.

