Международная лига единоборств стала опекуном медведя Тоши из Пермского зоопарка Участие Ural FC поможет сделать жизнь животного более комфортной

Скриншот видео ГКАУК "Пермский зоопарк"

Международная лига единоборств Ural Fighting Championship (Ural FC) стала опекуном бурого медведя Тоши из Пермского зоопарка. Как отметили в пресс-службе зоопарка, поддержка поможет сделать жизнь животного более комфортной.

Совместная работа лиги и зоопарка будет сосредоточена на улучшении условий содержания, а также обеспечении хищника полноценным и сбалансированным питанием и необходимыми медикаментами и витаминами. Кроме того, Ural FC будет принимать участие в просветительских и природоохранных проектах зоопарка.

«Медведь — наш символ. Он есть и на логотипе Ural FC, и на гербе Пермского края, земли, которая для нас давно стала родным домом. Опека над Тошей для Ural FC — логичное продолжение философии Лиги: быть сильным, чтобы защищать тех, кто в этом нуждается», — прокомментировал генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников.

Тоша приехал в Пермский зоопарк в 1994 году из цирка, куда не подошёл для дрессуры. Сейчас ему 32 года, что является для медведей почтенным возрастом.

Ранее власти Прикамья призвали предприятия региона принять участие в программе опеки над животными Пермского зоопарка, включающей финансовую и иную помощь. Так, о белых медведях уже заботится ПАО НК «Роснефть», ООО «Соникс» помогает медведице Маше Светлой, завод «Красный октябрь» — Маше Чёрной, АО «Искра-Р» — кошачьему лемуру Баффи, агрохолдинг «Труд» — еноту Анжи.

