Предприятиям региона предложили брать под опеку животных Пермского зоопарка Форматы помощи могут быть самые разные

фото: Пермский зоопарк

Пермский зоопарк реализует программу опеки над животными, в которой могут участвовать как юридические, так и физические лица. Эта программа включает не только финансовую помощь, но и активное участие в жизни питомцев: от обеспечения сбалансированного питания и медицинских услуг до улучшения условий содержания и обогащения их среды обитания. Об этом сообщили в краевой администрации.

Власти отметили, что с момента переезда на новую территорию уже у нескольких десятков животных появились опекуны, среди которых также есть предприятия Прикамья. Например, ПАО НК «Роснефть» заботится о белых медведях, ООО «Соникс» помогает медведице Маше Светлой, Деревообрабатывающий завод «Красный октябрь» опекает Машу Черную, а АО «Искра-Р», дочернее общество ПАО НПО «Искра», заботится о кошачьем лемуре Баффи. Недавно к программе присоединился Агрохолдинг «Труд», который взял на себя опеку над енотом Анжи.

Компании также участвуют в образовательных проектах. Так, при поддержке АО «Лукойл-Нефтеоргсинтез» в зоопарке возобновил работу Клуб юных зоологов и были приобретены микроскопы для научных исследований.

ПАО «Сибур» поддержало создание экспозиции для слабовидящих и незрячих людей, проект «Зоопарк на кончиках пальцев» выиграл грантовый конкурс «Сибур. Формула хороших дел». Кроме того, предприятие передало зоопарку 15 уличных стендов для выставки о животных.

«Промышленность является сердцем нашего края, но его душа — это хрупкая природа, которую мы должны беречь. Объединение усилий предприятий и возможностей зоопарка позволяет реализовывать важные природоохранные проекты, обеспечивать благополучие животных и сохранять редкие виды. В мире, где города растут, а природа отступает, зоопарки играют важную роль, сохраняя и демонстрируя разнообразие животного мира. Их главная цель — сохранить редкие виды животных для будущих поколений. Каждый может внести свой вклад в сохранение биоразнообразия и стать другом нашим питомцам», — отметили в администрации зоопарка.

