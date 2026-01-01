Косинский районный суд в Пермском крае прекратит работу с 21 апреля Принятый в 2025 году закон вступит в силу

Фото: Косинский районный суд Пермского края

Косинский районный суд в Пермском крае прекратит работу с 21 апреля 2026 года в соответствии с ФЗ № 78 от 21.04.2025. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Вопросы осуществления правосудия, относящиеся к компетенции Косинского районного суда, передаются в юрисдикцию Кочёвского районного суда Пермского края. В составе Кочёвского районного суда формируется постоянное судебное присутствие, которое будет располагаться в селе Коса Косинского района», — рассказали в суде.

Официальная страница в соцсети и официальный сайт Косинского районного суда прекращают свою деятельность с 22 апреля. Вся информация будет публиковаться на официальной странице Кочёвского суда.

Напомним, вопросы судопроизводства, находящиеся в компетенции Косинского суда, передаются Кочёвскому. Решение об упразднении было принято из-за нецелесообразности введения дополнительных единиц судей в связи с низким уровнем служебной нагрузки и тенденцией к снижению численности населения в этом муниципальном округе.

