В Пермском крае упраздняется Косинский районный суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

На официальном портале правовой информации опубликован закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, о ликвидации Косинского районного суда в Пермском крае.

Согласно тексту закона, Косинский районный суд Пермского края подлежит упразднению, а вопросы судопроизводства, находящиеся в его компетенции, передаются Кочёвскому районному суду Пермского края.

При этом в структуре Кочёвского районного суда организуется постоянное судебное присутствие в с. Коса Косинского округа Пермского края.

Косинский районный суд Пермского края упраздняется из-за нецелесообразности введения дополнительных единиц судей в связи с низким уровнем служебной нагрузки и тенденцией к снижению численности населения в этом муниципальном округе.





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