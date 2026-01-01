В Пермском крае за первый квартал года введено в эксплуатацию 448,7 тыс. кв. метров жилья

Константин Долгановский

За январь-март 2026 года на территории Пермского края организациями и индивидуальными застройщиками сданы в эксплуатацию 5254 квартиры общей площадью 448,7 тыс. кв. м. Данный показатель составил 76,5% от объема ввода жилья за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено в действие 304,4 тыс. кв. м жилой площади, что на 19,2% меньше, чем в январе-марте 2025 года.

Также за отчетный период в Пермском крае застройщиками введено в эксплуатацию 100 нежилых зданий общей площадью 156 129 кв. м.

