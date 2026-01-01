В Перми интерес к долгосрочной аренде квартир в марте вырос на 8% В Перми за месяц количество предложений выросло на 10%

Константин Долгановский

Согласно данным платформы «Авито Недвижимость», в марте 2026 года спрос на долгосрочную аренду жилья в России вырос на 7%. Положительная динамика зафиксирована в большинстве городов, вошедших в исследование. Наиболее существенный прирост интереса относительно февраля отмечен в Ростове-на-Дону (+17%), Владивостоке и Оренбурге (+16%), Хабаровске и Саратове (+13%). В Перми спрос на аренду квартир за аналогичный период увеличился на 8%.

Лидером по популярности среди россиян остаются однокомнатные квартиры — на их долю приходится 46% всех запросов. Далее следуют двухкомнатные варианты (29%), студии (17%), трёхкомнатные квартиры (7%) и объекты с четырьмя и более комнатами (1%).

Региональные предпочтения различаются: наибольший интерес к «однушкам» проявляют жители Пензы (59% спроса), Рязани и Воронежа (по 58%). Двухкомнатные квартиры наиболее востребованы в Махачкале (44%), Новокузнецке (35%), Москве и Хабаровске (по 34%). Студии чаще ищут во Владивостоке (32%), Томске (31%) и Санкт-Петербурге (30%), а трёхкомнатные варианты — в Махачкале (14%), Москве и Астрахани (по 11%). В Перми структура спроса выглядит следующим образом: однокомнатные квартиры — 45%, двухкомнатные — 30%, студии — 17%, трёхкомнатные — 7%.

Предложение жилья для долгосрочной аренды тоже демонстрирует рост. В годовом выражении (к марту 2025 года) наибольший прирост числа доступных вариантов зафиксирован в Екатеринбурге (+78%), Липецке (+76%), Ижевске (+72%), Перми (+67%) и Кемерове (+46%). В месячном сравнении лидируют Владивосток (+17%), Рязань (+15%) и Саратов (+14%). В Перми за месяц количество предложений выросло на 10%. В среднем по России объём предложений увеличился на 22% год к году и на 3% относительно февраля 2026-го.

Что касается динамики цен, то за год средняя стоимость аренды по России снизилась на 2%. Наиболее заметно подешевели крупные объекты: квартиры с четырьмя и более комнатами — на 27%, трёхкомнатные — на 6%, двухкомнатные — на 2%. При этом ставки на компактное жильё (однокомнатные квартиры) выросли на 1%. В годовом выражении аренда стала доступнее в Липецке (−9%), Екатеринбурге и Краснодаре (−6%), Москве (−5%), Астрахани (−4%), а также в Перми, Нижнем Новгороде, Туле и Казани (по −3%).

В сравнении с февралём 2026 года средняя ставка по стране снизилась на 2%. Наиболее существенное помесячное падение цен зафиксировано во Владивостоке (−12%), Липецке и Томске (−6%), Нижнем Новгороде (−5%), Махачкале и Перми (−4%). По уровню доступности жилья в марте 2026 года наиболее бюджетными вариантами отличались Пенза (в среднем 19,8 тыс. руб. в месяц), Киров (21 тыс. руб.), Ульяновск (22,7 тыс. руб.), Воронеж (23 тыс. руб.), Оренбург (23,1 тыс. руб.), Липецк (23,5 тыс. руб.), Ярославль (24,7 тыс. руб.) и Челябинск (24,8 тыс. руб.). Наиболее высокие средние ставки наблюдались в Москве (72 тыс. руб.), Хабаровске (44,9 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (40,1 тыс. руб.). В Перми средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 28 тыс. руб. в месяц.

