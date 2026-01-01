В Перми выставлена на продажу коллекционная монета за 90 миллионов рублей Монета 1935 года Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

На одной из площадок объявлений в Перми появилось предложение о продаже редкой коллекционной монеты советского образца 1935 года. Стоимость лота составляет 90 млн руб.

По информации продавца, монета относится к категории редких и дорогостоящих экспонатов. Экземпляр имеет незначительный производственный брак, что, по мнению нумизматов, может повышать его коллекционную ценность. Монета не обладает магнитными свойствами, что соответствует технологии чеканки того периода.

Продавец указывает, что реализует личную коллекцию. В комментарии к объявлению отмечается, что аналогичные монеты старого происхождения на московском рынке оцениваются от 100 млн руб. и выше.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что, согласно данным платформы «Авито», в Перми продают сразу несколько цветочных магазинов. Стоимость объектов стартует от 100 тыс. руб.

