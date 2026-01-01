В Перми массово продают цветочные магазины Стоимость объектов варьируется от 100 тыс. руб. до 6,5 млн руб.

Константин Долгановский

Согласно данным платформы «Авито», в Перми продают сразу несколько цветочных магазинов. Стоимость объектов стартует от 100 тыс. руб.

Так, в Индустриальном районе Перми (ул. Мира, 74) выставили на продажу цветочный павильон за 6,5 млн руб. Будущему собственнику предлагается павильон в 60 «квадратов» на арендованной земле. В стоимость входит: холодильные камеры, торговые стеллажи, флористические столы, инструменты, вазоны, товарный остаток. Нынешний владелец отмечает, что у точки имеется база постоянных клиентов — свыше 10 тыс. человек, имеются активные социальные сети. Также владелец готов передать базу поставщиков.

В Свердловском районе Перми продают цветочный бизнес (ул. Куйбышева, 51) за 500 тыс. руб. Собственник также готов оставить товар, холодильную камеру, полки и стеллажи, мебель, флористический стол. В этом же районе на ул. Революции продают объект под ключ за 1,25 млн руб. Ещё один лот выставлен в Мотовилихинском районе Перми, напротив Цирка (ул. Крупской, 28). Салон также продаётся с полной комплектацией. Собственник отмечает, что точка работает на этом месте уже более 13 лет, имеются постоянные покупатели.

В Ленинском районе Перми (ул. Газеты "Звезда", 8) также продают объект «по семейным причинам». Цена — 1,5 млн руб., средняя выручка в месяц — 500 тыс. руб., окупаемость — полгода, говорится в объявлении. В данном случае помещение находится в аренде — 65 тыс. руб. ежемесячно. Объект продается с полной комплектацией, в том числе с базами и раскрученными соцсетями.

Есть объект и в Кировском районе (ул. Светлогорская, 22аа), с оборудованием и мебелью — за 100 тыс. руб.





