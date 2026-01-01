Новым руководителем департамента земельных отношений стала выпускница пермской сельхозакадемии
Юлия Жданова возглавила структуру мэрии с 16 апреля
В администрации Перми новым руководителем департамента земельных отношений (ДЗО) стала Юлия Жданова. По информации источников издания «Коммерсантъ-Прикамье», она приступила к обязанностям с 16 апреля.
Юлия Жданова окончила Пермскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Городской кадастр», а также получила степень магистра по направлению «Строительство» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
До назначения на муниципальную службу она работала на руководящих позициях в федеральных учреждениях, курируя отделы имущественных и придорожных сооружений, земельно-имущественных отношений и придорожного сервиса в ФКУ Упрдор «Прикамье» и ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».
Напомним, в конце марта должность руководителя департамента покинула Лариса Пьянкова. Она возглавляла ДЗО с февраля 2023 года.
