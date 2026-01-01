В Перми пост руководителя департамента земельных отношений покидает Лариса Пьянкова Её последний рабочий день в этом статусе — 31 марта

Из департамента земельных отношений администрации Перми уходит руководитель Лариса Пьянкова. Об этом сообщил источник «Нового компаньона».

«Сегодня Лариса Пьянкова работает на своём посту последний день. Исполняющим обязанности будет её заместитель Елена Погадаева», — отметил источник, не уточнив подробностей.

Отметим, первый заместитель начальника ДЗО — начальник юридического управления курирует вопросы управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Перми, и участками, государственная собственность на которые не разграничена.

У начальника департамента также есть ещё два зама: Елена Шафранова и Надежда Санникова. Первая занимается вопросами администрирования платежей за земельные участки, финансовым планированием и анализом. Вторая курирует управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Перми, и участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Напомним, Ларису Пьянкову назначили на должность начальника ДЗО в статусе и.о. 27 февраля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал глава города.

Лариса Пьянкова окончила вуз по специальности «Юриспруденция». С 2011 года она работала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, занимая должность заместителя руководителя. До Пьянковой департаментом с апреля 2022 года руководила Татьяна Мехоношина, которая покинула пост по собственному желанию. Её предшественницей была Елена Гонцова.

Департамент земельных отношений администрации Перми занимается управлением и распоряжением земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также теми, чья собственность не разграничена, действуя в рамках законодательства РФ.

