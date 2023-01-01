Новым руководителем пермского департамента земельных отношений стала Лариса Пьянкова Ранее она работала в краевом управлении Росреестра Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Исполняющей обязанности начальника департамента земельных отношений администрации Перми с 27 февраля 2023 года назначена Лариса Пьянкова. Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Алексей Дёмкин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Лариса Пьянкова имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция». С 2011 года она работала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в должности заместителя руководителя.

Напомним, до этого возглавлявшая ДЗО с апреля 2022 года Татьяна Мехоношина покинула пост по собственному желанию.

До Мехоношиной департаментом руководила Елена Гонцова.

Департамент земельных отношений осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Перми, и участками, собственность на которые не разграничена, в соответствии с действующим законодательством.

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