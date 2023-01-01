Начальник пермского ДЗО Татьяна Мехоношина написала заявление об уходе Сейчас чиновница находится в отпуске, после которого покинет должность Поделиться Твитнуть

Татьяна Мехоношина покидает пост начальника департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми. Она написала заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В мэрии Перми подтвердили эту информацию, отметив, что Мехоношина покинет должность после окончания отпуска, в котором она сейчас находится.

Причины ухода в администрации не комментируют, имя нового руководителя ДЗО не называют.

Напомним, Татьяна Мехоношина была назначена начальником департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми в апреле 2022 года. До этого она занимала пост первого заместителя начальника департамента.

Напомним, ранее ДЗО возглавляла Елена Гонцова.

Департамент земельных отношений осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Перми, и участками, собственность на которые не разграничена, в соответствии с действующим законодательством.

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