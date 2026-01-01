Закупка футболок для участников «Пермского марафона» обойдется в 11,8 млн рублей Нужно будет поставить 20 тысяч футболок

В Перми ищут подрядчика, который поставит футболки для участников «Пермского марафона». Информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, необходимо поставить 20 тыс. футболок. Размерный ряд футболок от 4XS до 4XL, по составу: 90% — полиэстер, 10% — спандекс. Уточняется, что внутри футболки должно быть указание размера и логотип «Пермский марафон», а сзади на спине — плашка с надписью «Пермский марафон».

«Ткань мягкая, обладает хорошей гигроскопичностью, влаговпитывающей способностью, паро- и воздухопроницаемостью, высокой стойкостью к стиркам, трению, поту, с прочной окраской. Быстро абсорбирует влагу и выводит ее со своей поверхности», — уточняется в техзадании.

Футболки будут представлены в восьми цветах — свой на каждую из дистанций забега.

Начальная (максимальная) цена контракта — 11,8 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 апреля.

Напомним, главное событие спортивного календаря Прикамья состоится 5 и 6 сентября. Ожидается, что в марафоне примут участие тысячи бегунов из Перми, других городов России и зарубежных стран.

