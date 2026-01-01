На Пермский марафон зарегистрировалось более 5 тысяч спортсменов Главное спортивное событие региона состоится 5 и 6 сентября

Константин Долгановский

Оргкомитет Пермского марафона сообщил, что на участие в главном спортивном событии города уже зарегистрировалось более 5 тысяч спортсменов. Продажа слотов стартовала в ноябре прошлого года, и в первые месяцы стоимость участия была минимальной.

В этом году организаторы приготовили для участников новый формат — костюмированный и семейный забег на 2500 м. При этом все традиционные дисциплины останутся: марафон, полумарафон, эстафета «Экиден», а также забеги на 10 000, 5000 и 2500 м.

Кроме того, 19 апреля в Перми пройдёт первый забег-спутник — «Спартаковская миля. Счастье есть», где участники преодолеют дистанцию 1600 м.

Главное событие спортивного календаря Прикамья состоится 5–6 сентября. Ожидается, что в марафоне примут участие тысячи бегунов из Перми, других городов России и зарубежных стран.

