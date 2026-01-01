В Индустриальном районе Перми поймали расклейщика незаконных объявлений С начала 2026 года это уже пятый случай задержания расклейщиков незаконной рекламы

Константин Долгановский

16 апреля в Индустриальном районе сотрудники городской Административно-технической инспекции совместно с представителями Росгвардии задержали нарушителя, распространявшего рекламные объявления на объектах городской инфраструктуры. Мужчина размещал листовки на дорожных знаках, фасадах многоквартирных домов, опорах уличного освещения и урнах. По итогам проверки к нему применены меры административного воздействия.

С начала 2026 года это уже пятый случай задержания расклейщиков незаконной рекламы. Для сравнения: в 2025 году совместными усилиями МКУ «АТИ» и Росгвардии к ответственности были привлечены 30 нарушителей, размещавших объявления на опорах освещения, малых архитектурных формах, фасадах жилых домов и гаражных боксах.

В контрольном департаменте администрации Перми напоминают: за расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах предусмотрена административная ответственность. Размеры штрафов:

— для граждан — до 5 тыс. руб.;

— для должностных лиц — до 50 тыс. руб.;

— для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

Также в городе продолжает действовать программа материального поощрения граждан, сообщающих о фактах вандализма. За информацию о лицах, наносящих незаконные граффити на фасады зданий, или за фото- и видеоматериалы, фиксирующие момент правонарушения, предусмотрено вознаграждение 15 тыс. руб.









