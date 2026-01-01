В Перми с начала года ликвидировано более 1,5 тысячи незаконных граффити Всего с начала года выявлено более 2 тысяч незаконных граффити

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

Административно-техническая инспекция Перми продолжает системную работу по пресечению нанесения несанкционированных графических изображений на фасадах зданий, сооружениях и элементах городской инфраструктуры. С января 2026 года выявлено свыше 2 тыс. незаконных граффити, из них более 1,5 тыс. уже устранено.

Наибольшее количество несанкционированных рисунков зафиксировано в Свердловском районе — 351 изображение, ликвидировано 218. В Мотовилихинском районе выявлено 327 граффити, устранено 287. В Ленинском районе обнаружено 299 рисунков, из них 210 удалено. В Дзержинском районе выявлено 295 незаконных изображений, ликвидировано 235. В Кировском районе обнаружено 239 граффити, устранено 190. В Орджоникидзевском районе выявлено 178 рисунков, удален 141. В Индустриальном районе обнаружено 149 незаконных изображений, ликвидировано 138.

Основными объектами нанесения граффити остаются фасады жилых и нежилых зданий, трансформаторные подстанции, опоры освещения, заборы и гаражные боксы.

Законодательство предусматривает административную ответственность как за нанесение, так и за несвоевременное устранение несанкционированных изображений. Размещение графических рисунков на фасадах и сооружениях допускается только в специально отведённых местах и при наличии согласия собственника. Штрафы за нарушение:

— для граждан — до 5 тыс. руб.;

— для должностных лиц — до 50 тыс. руб.;

— для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

С 1 января 2024 года в Перми действует программа поощрения граждан, предоставляющих информацию о вандалах. За сведения, способствовавшие установлению личностей граффитистов, или за фото- и видеоматериалы, фиксирующие момент правонарушения, предусмотрено вознаграждение 15 тыс. руб.









