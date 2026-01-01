Кофейня Burundi в пермском ТРК СпешиLove продаётся за 3,2 млн рублей

Кофейня Burundi в пермском ТРК СпешиLove продаётся за 3,2 млн руб. Соответствующая информация появилась на платформе «Авито».

Как отмечается в объявлении, точка работает здесь более восьми лет, заведение рассчитано на посадку 100 гостей. Помещение находится в аренде, которая обходится в 120 тыс. руб. в месяц. Объект продается вместе с оборудованием, мебелью, посудой, техникой. Информация об обороте бизнеса и его окупаемости не раскрывается, как и причины продажи.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми массово выставляются на продажу цветочные магазины. Стоимость точек варьируется от 100 тыс. руб. до 6,5 млн руб.

