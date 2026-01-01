На севере Прикамья простятся с участником СВО Михаилом Рукавишниковым Он погиб в конце марта этого года

Фото: администрация Кочевского округа

При выполнении задач в ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель с. Пелым Кочевского округа Михаил Рукавишников. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Михаил Рукавишников родился в 1970 году, а погиб 30 марта 2026 года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Гражданская панихида и прощание с военнослужащим пройдут 16 апреля с 14:00 по 17 апреля до 14:00 в здании сельского клуба с. Пелым.

Как ранее писал «Новый компаньон», 16 апреля в Большесосновском муниципальном округе похоронили другого участника СВО — рядового Николая Кочергина. Он родился 26 сентября 2007 года, а погиб в зоне специальной военной операции 2 апреля 2026 года.

