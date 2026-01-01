В Прикамье простились с еще одним погибшим на СВО бойцом

Константин Долгановский

В Большесосновском муниципальном округе Пермского края проводили в последний путь рядового Николая Кочергина, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Военнослужащий ушёл из жизни 2 апреля 2026 года.

Николай Кочергин родился 26 сентября 2007 года в Перми. В 2015 году начал обучение в инженерной школе им. М.Ю. Цирульникова. Позднее семья переехала в с. Черновское, где он продолжил учёбу в местной общеобразовательной школе. По окончании девятого класса Николай получил аттестат и золотой значок ГТО, после чего поступил в Очёрский Строгановский колледж.

В зоне специальной военной операции Николай Кочергин проявил исключительную стойкость, мужество и верность воинскому долгу, отметили в администрации.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоялась 16 апреля в 12:00 в Доме культуры с. Черновского.

