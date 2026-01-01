В Госдуму направят предложение Прикамья о разрешении строительства АЗС у воды Проект постановления поддержали в двух чтениях

Константин Долгановский

Законодательное собрание Прикамья направит в Государственную думу РФ предложение о разрешении строительства и реконструкции автозаправочных станций в водоохранных зонах. Депутаты поддержали соответствующий проект постановления на пленарном заседании 16 апреля.

Как сообщалось ранее, сейчас в России действует запрет на возведение и обновление АЗС вблизи водоёмов. По мнению авторов инициативы, это мешает компаниям внедрять современные экологичные технологии и обновлять инфраструктуру заправок.

Документом предлагается разрешить строительство, реконструкцию и эксплуатацию АЗС в водоохранных зонах на территории городских округов, где особенно высок спрос на новые заправки. Обязательным условием станет наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы и оснащение станций современными очистными сооружениями.

Как отметил на заседании глава краевого минпромторга Алексей Чибисов, в первую очередь инициатива связана с необходимостью модернизации инфраструктуры для заправки маломерных судов и развития водного туризма.

«Предложение направлено на стимулирование водного туризма и коммерческих услуг с использованием водного транспорта, а также внедрения современных технологий заправки водного транспорта. Запрета на строительство АЗС по заправке с воды нет, но при заправке с воды значительно выше риски разлива топлива, а строительство специализированных судов для заправки маломерных судов не рентабельно, в том числе в связи с климатическими условиями и невозможностью эксплуатации таких судов в зимнее время», — сообщил министр.

Он также отметил, что сейчас в России более 25 тыс. АЗС находятся в водоохранных зонах. Согласно действующему законодательству, их невозможно реконструировать и привести в соответствие современным технологиям заправки судов и обеспечить экологическую безопасность.

Кроме того, ограничения препятствуют повышению экономической эффективности розничной реализации моторного топлива из-за невозможности развивать строительство заправочных комплексов двойного назначения «вoдa — берег», которые могут обслуживать автомобильный парк и маломерные суда. Результатом этого являются недополученные доходы бюджета.

