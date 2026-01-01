В Пермском крае предложили разрешить строительство АЗС у воды Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании регионального парламента

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края внесён проект постановления о направлении в Госдуму РФ инициативы, разрешающей строительство и реконструкцию автозаправочных станций (АЗС) в водоохранных зонах. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Сейчас в России действует запрет на возведение и модернизацию АЗС вблизи водоёмов. Авторы инициативы отмечают, что такие ограничения мешают компаниям внедрять современные экологичные технологии и обновлять инфраструктуру заправок.

Предлагается разрешить строительство, реконструкцию и эксплуатацию АЗС в водоохранных зонах на территории городских округов, где особенно высок спрос на новые заправки. При этом обязательным условием станет наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы и оснащение станций современными очистными сооружениями.

Проект будет рассмотрен на ближайшем заседании краевого парламента. В случае одобрения документ направят на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

