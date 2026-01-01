Закон о развитии ответственного ведения бизнеса Прикамья принят во втором чтении Для оказания поддержки будет создан реестр таких субъектов

Законопроект о развитии ответственного ведения бизнеса в Прикамье был рассмотрен на апрельском заседании регионального парламента во втором чтении. Депутаты единогласно поддержали инициативу.

Как писал «Новый компаньон», ответственным субъектом предпринимательской деятельности будет считаться организация или ИП, которые ведут бизнес на территории Пермского края и соответствуют критериям благонадёжности, социальной и экологической ответственности. Порядок оценки, присвоения, продления и прекращения статуса, срок действия статуса установит региональное правительство.

При установлении критериев для присвоения статуса будет учитываться национальный стандарт индекса деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, согласно которому оценка субъектов осуществляется по трём направлениям: экология (степень воздействия на окружающую среду), кадры (зарплаты и корпоративные социальные программы) и государство (социальное инвестирование в регионы присутствия и финансовая устойчивость). По результатам оценки компаниям присваивается ЭКГ-рейтинг. Компании будут включены в специальный реестр и смогут получать дополнительные меры поддержки.

По мнению инициаторов, принятие закона будет способствовать устойчивому развитию региона, создаст правовую основу для формирования ответственного бизнеса и повысит мотивацию для реализации проектов, связанных с повышением уровня жизни в Прикамье, а также установит дополнительные социальные гарантии для работников компаний.

