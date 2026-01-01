Депутаты Пермского края поддержали продление льгот на оплату ЖКУ до 2029 года Законопроект прошёл первое чтение

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали в первом чтении законопроект о продлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг до 2029 года. Инициатива «Единой России» была рассмотрена на пленарном заседании 16 апреля.

Документом сохраняется сниженный стандарт допустимых расходов на оплату ЖКУ (18% вместо 22%) до 31 декабря 2029 года. Право на льготу имеют одинокие родители с несовершеннолетними детьми, проживающие одни неработающие пенсионеры по старости, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров по старости, неработающие пенсионеры с десятилетним и более стажем работы в угольных шахтах, проживающие в Гремячинском, Губахинском, Кизеловском и Чусовском округах, труженики тыла, а также лица, награждённые орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Кроме того, предусматривается сохранение стандарта нормативной площади жилья для расчёта субсидий на оплату ЖКУ для одиноко проживающих пенсионеров по старости, не имеющих права на другие меры социальной поддержки, а также для семей, состоящих из двух таких пенсионеров.

