В Прикамье одобрили инициативу о расширении мер поддержки детей-сирот Преимущественное право на жильё получат участники отражения вооружённого вторжения в РФ

Виктор Михалев

В Прикамье одобрили инициативу о расширении мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании краевого заксобрания 16 апреля.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, перечень получателей преимущественного права на жильё или сертификата на его покупку для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было предложено распространить, в том числе, на тех, кто защищает приграничные территории и отражает вооружённые вторжения на территорию России.

Пока такой льготой могут пользоваться только дети-сироты из числа военнослужащих в зоне СВО в Украине, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Принятие законопроекта во втором чтении не повлечёт дополнительных расходов бюджета. Его реализация будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом o бюджете Пермского края на соответствующий год и плановый период.

